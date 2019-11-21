Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости на российском самолете

Команда «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing осуществила пит-стоп гоночного RB1-2005 на борту российского Ил-76МДК в условиях невесомости.

Команда с помощью Роскосмоса доставила авто в Центр подготовки космонавтов, после чего машину погрузили в самолет, использующийся для тренировок космонавтов на невесомость, передает РИА «Новости».

«Каждый полет выполнялся по параболической траектории: сначала самолет поднимался под углом 45 градусов, а затем пикировал в свободном падении по дуге вниз, создавая во время маневра примерно 22 секунды невесомости перед следующим взлетом», – пояснили в команде «Формула-1».

Во время полета участники команды сменили колеса на спорткаре в условиях невесомости.

«Это оказалось сложнее, чем я думал. Ты понимаешь, насколько сильно ты зависишь от гравитации, когда у тебя ее нет! Ты начинаешь думать и действовать по-другому – это просто великолепно. Нам представилась уникальная возможность, и, честно говоря, я был бы рад остаться и продолжать весь месяц. Это потрясающий опыт!» – рассказал главный механик команды Джо Робинсон.

В четверг Роскосмос опубликовал видео тренировки отряда космонавтов в условиях искусственной невесомости.