Роскосмос показал тренировку в условиях искусственной невесомости

Роскосмос опубликовал видео тренировки отряда космонавтов в условиях искусственной невесомости.

Госкорпорация в своем Twitter опубликовала видео, на котором космонавты набора 2018 года тренируются в условиях искусственной невесомости, воссозданной при полете самолета-лаборатории Ил-76МДК.

Роскосмос рассказал, как именно создается невесомость на борту самолета, сколько она длится и какие упражнения должны выполнить космонавты в этом состоянии.

Невесомость: по параболе Кеплера.

Невесомость — один из основных факторов космического полёта, однако её можно испытать, не покидая земной атмосферы... pic.twitter.com/9R6ewxLqgf — РОСКОСМОС ТВ (@tvroscosmos) November 21, 2019

В июне директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов назвал критерии отбора новых российских космонавтов.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как стать космонавтом.

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