Названы критерии отбора новых российских космонавтов

Новый набор космонавтов будет ориентирован на полеты на перспективной технике и участие в лунных программах, заявил директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

«Требования с точки зрения медицины высокие. Кандидат должен быть физически здоровым человеком, психически, психологически. Есть некоторые особенности, в рамках тех допусков мы будем обращать внимание на особенности кандидата с точки зрения гипотетической возможности полетов на перспективной технике, участия в лунных миссиях», – пояснил ученый, передает ТАСС.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что новый набор будет длиться год.

«Набор будет проводиться из специалистов инженерного, научного и естественно-научного профиля», – сказал он.

Крикалев пояснил, что люди с подобным образованием будут более восприимчивы к той информации, которую им нужно будет освоить в процессе полета.

Крикалев также сообщил, что иностранцы смогут попасть в отряд, но только после смены гражданства. «Кто хочет попасть в отряд, он сначала должен быть гражданином России, а потом пройти отбор», – подчеркнул он.

Кроме того, в Роскосмосе пояснили, что отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет.

Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по организации деятельности и инновационному развитию Максим Харламов, сообщил, что прием заявок «начнется сегодня и завершится 1 июня 2020 года».

Напомним, в конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил новый набор в отряд космонавтов.

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