Рогозин позвал сотрудников Роскосмоса в отряд космонавтов

Роскосмос объявляет новый набор в отряд космонавтов и рассчитывает набрать в этот раз больше сотрудников отрасли, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы объявили новый набор в отряд космонавтов, это космонавты, которые будут работать на новых пилотируемых кораблях, будущие участники дальних космических экспедиций ... рассчитываем, что большое участие в этом наборе примут сами работники ракетно-космической отрасли, потому что мы бы хотели своих лучших из лучших таким образом и поощрять», – сказал Рогозин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «поощрение» не будет означать снижение требований к кандидатам.

При этом Рогозин отметил, что Роскосмос хочет, чтобы новый отбор в отряд космонавтов прошло больше девушек. «Мы рассчитываем, что девушки будут принимать более активное участие. Мы бы хотели не проводить какие-то искусственные балансы, но рассчитываем, что молодые женщины России могут спокойно пройти те жесткие требования, которые предъявляются к космонавтам, и тем самым сбалансировать отряд, который стал слишком мужским», – сказал он.

Сейчас в российском отряде космонавтов всего одна девушка – Анна Кикина, прошедшая отбор в 2012 году. Опыта космических полетов у нее нет.

В апреле начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что в этот раз планируется отобрать в отряд врачей, летчиков и инженеров. Предыдущий набор в космонавты стартовал в 2017 году и завершился в 2018 году. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь восемь человек.