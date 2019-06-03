Как стать космонавтом?

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 19:13  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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            Как стать космонавтом?

            		   3 июня 2019, 18:35
            Фото: roscosmos.ru
            Текст: Иван Абакумов

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            В понедельник стартовал 18-й по счету конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов. Для полетов за пределы планеты Земля сегодня требуются медики и биологи. У представителей этих специальностей шансов отправится к звездам даже больше, чем у профессиональных спортсменов. 

            Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что в ходе нынешнего отбора в отряд планируется отобрать врачей, летчиков и инженеров. По его словам, набор продлится два года. Из общего числа кандидатов будет утверждено от четырех до шести человек.

            Замглавы Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, в свою очередь отметил, что в предыдущем наборе около 20% заявок поступало от женщин, однако в итоге ни одна из представительниц прекрасного пола пройти отбор не смогла. Специалисты объяснили это тем, что женщины в целом меньше хотят стать космонавтами, чем мужчины, поэтому кандидаток меньше. Как заявил директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, отдельный женский отряд космонавтов пока создавать не планируется, пишут «Известия».

            Как ни странно, для попадания в отряд недостаточно и статуса профессионального спортсмена. По слова Крикалева, многие спортсмены сегодня не могут пройти отбор, потому космонавт – «это нормальный здоровый человек, как правило, не суперспортсмен».

            «Профессиональные занятия спортом оказывают свое отрицательное влияние, и профессиональный спортсмен, как правило, имеет отклонения в здоровье, которые зачастую препятствуют попаданию в отряд», – посетовал исполнительный директор Роскосмоса.

            Крикалев добавил, что претенденты в отряд должны быть коммуникабельными, психологически устойчивыми и иметь хорошую мотивацию, сообщает ТАСС.

            Директор Института медико-биологических проблем РАН, академик РАН Олег Орлов отметил: нынешний отбор принципиально не отличается от предыдущих.

            «Нам нужны космонавты – ученые и медики, не только командиры и бортинженеры, – констатировал академик. ­– Кандидат должен быть физически, психически и психологически здоровым и готовым к полетам. Будем обращать внимание на возможности кандидатов для полета на перспективной технике, в том числе для лунных миссий. Сейчас мы заинтересованы в наборе людей, обученных по специальностям биологического и медицинского профиля. Это определенная особенность этого отбора».

            Как говорится на сайте Центра, по закону космонавтом российского отряда может стать только гражданин России. Возраст претендента не должен превышать 35 лет. Соискатель должен иметь высшее специальное образование, опыт работы по полученной специальности не менее трех лет, не иметь судимостей. Приоритет будет отдаваться в пользу кандидатов, имеющих опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России.

            Среди физических качеств указаны: выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость, устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов космического полета и другие. Все перечисленные качества будут оцениваться по результатам выполнения нормативных физических упражнений, говорится на сайте ЦПК.

            Из ключевых требований к профпригодности будущих космонавтов наиболее значимыми считаются знание общих основ пилотируемой космонавтики, наличие способностей к изучению космической техники, свободное владение компьютером, русским языком (устным и письменным), а также одним из основных европейских языков. Кандидат должен знать историю мировой и отечественной космонавтики и обладать необходимым минимумом знаний в области культурологии.  

            С полным перечнем требований к претендентам на попадание в отряд можно ознакомиться на сайтах «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов.

            Мечта самому слетать в космос остается в России популярной, о чем свидетельствуют итоги соцопросов. На сегодня поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, хотели бы более трети жителей России – 38%. Среди молодых мужчин до 30 лет такое желание выказали 58%, в том числе 26% твердо намерены участвовать в отборе. Среди опрошенных родителей свыше половины (56%) предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.


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