Как стать космонавтом?

В понедельник стартовал 18-й по счету конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов. Для полетов за пределы планеты Земля сегодня требуются медики и биологи. У представителей этих специальностей шансов отправится к звездам даже больше, чем у профессиональных спортсменов.

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов уточнил, что в ходе нынешнего отбора в отряд планируется отобрать врачей, летчиков и инженеров. По его словам, набор продлится два года. Из общего числа кандидатов будет утверждено от четырех до шести человек.

Замглавы Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, в свою очередь отметил, что в предыдущем наборе около 20% заявок поступало от женщин, однако в итоге ни одна из представительниц прекрасного пола пройти отбор не смогла. Специалисты объяснили это тем, что женщины в целом меньше хотят стать космонавтами, чем мужчины, поэтому кандидаток меньше. Как заявил директор по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, отдельный женский отряд космонавтов пока создавать не планируется, пишут «Известия».

Как ни странно, для попадания в отряд недостаточно и статуса профессионального спортсмена. По слова Крикалева, многие спортсмены сегодня не могут пройти отбор, потому космонавт – «это нормальный здоровый человек, как правило, не суперспортсмен».

«Профессиональные занятия спортом оказывают свое отрицательное влияние, и профессиональный спортсмен, как правило, имеет отклонения в здоровье, которые зачастую препятствуют попаданию в отряд», – посетовал исполнительный директор Роскосмоса.

Крикалев добавил, что претенденты в отряд должны быть коммуникабельными, психологически устойчивыми и иметь хорошую мотивацию, сообщает ТАСС.

Директор Института медико-биологических проблем РАН, академик РАН Олег Орлов отметил: нынешний отбор принципиально не отличается от предыдущих.

«Нам нужны космонавты – ученые и медики, не только командиры и бортинженеры, – констатировал академик. ­– Кандидат должен быть физически, психически и психологически здоровым и готовым к полетам. Будем обращать внимание на возможности кандидатов для полета на перспективной технике, в том числе для лунных миссий. Сейчас мы заинтересованы в наборе людей, обученных по специальностям биологического и медицинского профиля. Это определенная особенность этого отбора».

Как говорится на сайте Центра, по закону космонавтом российского отряда может стать только гражданин России. Возраст претендента не должен превышать 35 лет. Соискатель должен иметь высшее специальное образование, опыт работы по полученной специальности не менее трех лет, не иметь судимостей. Приоритет будет отдаваться в пользу кандидатов, имеющих опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России.

Среди физических качеств указаны: выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость, устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов космического полета и другие. Все перечисленные качества будут оцениваться по результатам выполнения нормативных физических упражнений, говорится на сайте ЦПК.

Из ключевых требований к профпригодности будущих космонавтов наиболее значимыми считаются знание общих основ пилотируемой космонавтики, наличие способностей к изучению космической техники, свободное владение компьютером, русским языком (устным и письменным), а также одним из основных европейских языков. Кандидат должен знать историю мировой и отечественной космонавтики и обладать необходимым минимумом знаний в области культурологии.

С полным перечнем требований к претендентам на попадание в отряд можно ознакомиться на сайтах «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов.

Мечта самому слетать в космос остается в России популярной, о чем свидетельствуют итоги соцопросов. На сегодня поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, хотели бы более трети жителей России – 38%. Среди молодых мужчин до 30 лет такое желание выказали 58%, в том числе 26% твердо намерены участвовать в отборе. Среди опрошенных родителей свыше половины (56%) предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.