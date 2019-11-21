Госдума приняла закон о новом виде пользования недрами

Российские парламентарии в четверг приняли в третьем, окончательном чтении закон о порядке предоставления права пользования участками недр для геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.

Соответствующие поправки, инициированные правительством, вносятся в закон «О недрах», передает ТАСС.

Документ вводит в законодательство новый вид пользования недрами –разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Правительство будет определять конкретные виды трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в отношении которых права пользования недрами могут предоставляться с этой целью.

При этом участки недр будут выделяться по конкурсу на основании решения комиссии, которая создается Роснедрами по заявке недропользователя. В состав комиссии будут включаться представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта России.

Срок пользования недрами для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр в конкурсном порядке будет составлять до 15 лет с возможностью неоднократного продления на пять лет, а для тех же целей в рамках совмещенной лицензии – до семи лет с возможностью однократного продления на три года.

Закон также предлагается освобождает пользователей недр в процессе разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами.

Закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.