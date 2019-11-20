На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом

Расследования, в которых фигурантами являются бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, компания Burisma Group и сын экс-президента США Джо Байдена Хантер, передадут в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Госбюро расследований (ГБР) и СБУ, заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании (Burisma Group), еще в некоторых из этих «кейсов» встречаются слова, которые являются именем лица, о котором вы говорили (Хантера Байдена)», – заявил Рябошапка, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию канала «Наш».

Так как генпрокуратура утратила следственную функцию, то дела перейдут в другие правоохранительные органы, уточнил глава ведомства.

«Они будут переданы по подследственности. Некоторые из них будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, некоторые, возможно, в ГБР, могут быть связанные со Службой безопасности, там, где это связано с финансированием терроризма или террористическим актом», – пояснил он.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

По мнению Трампа, Байден-старший добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы защитить Burisma и место Хантера Байдена в совете директоров компании от коррупционного расследования. Также была обнародована схема получения сыном Байдена денег от украинской компании Burisma.