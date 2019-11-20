Председатель ВС Татарстана выступил за смертную казнь

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов заявил, что поддерживает смертную казнь, об этом он сказал на встрече со студентами юридического факультета КФУ.

Гилазов рассказал, что лично выносил приговоры о казни и знает, как это трудно. «После такого приговора стакан водки надо выпить обязательно», – процитировал он одного из своих старших коллег, сообщает «Бизнес Online».

Он также подчеркнул, что в стране смертная казнь не отменена полностью, так как действует лишь мораторий о приостановлении такого вида наказания.

Гилазов заметил, что придерживается принципа «если можешь не выносить приговор о высшей мере наказания – не бери это на себя», однако признался, что сам выступает за смертную казнь.

За всю его профессиональную деятельность ему приходилось выносить приговор о высшей мере наказания четыре раза. Председатель ВС РТ добавил, что это были те случаи, когда иначе поступить было нельзя.

«Есть преступления, которые могут быть пограничными, ситуативными, случайными. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50, по 60 трупов... Когда детей убивают, когда издеваются? Разве это соразмерно - пожизненное лишение свободы?.. Есть преступления такие страшные, за которые можно назначить только высшую меру наказания», – уточнил Гилазов, добавив, что, по его мнению, после подобных преступлений об исправлении не может быть и речи.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему большая часть россиян выступила за снятие моратория на смертную казнь. Однако в Кремле заявили, что возможность возвращения смертной казни сегодня не обсуждается.