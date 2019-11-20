Россияне высказали опасения по поводу сокращения рабочей недели

Россияне боятся сокращения рабочей недели до четырех дней из-за возможного уменьшения зарплаты, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Мы провели это исследование. Люди боятся, честно говоря, что сокращение, выпадение одного дня приведет к тому, что они зарплату будут получать на 20% меньше. Поэтому пока мы до цивилизации досуга еще не очень доросли, мы не хотим пока еще сокращать свой рабочий день. Нам нужна работа. И желательно – с достойной оплатой», – передает РИА «Новости» слова Федорова.

Между тем в октябре замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.

1 октября Минтруд передал правительству доклад о введении четырехдневной рабочей недели. До этого в Совфеде заявили, что введение четырехдневной рабочей недели связано с темой цифровизации.

Напомним, в начале ноября 40% россиян заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю.