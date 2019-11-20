В России начали разработку ракетных двигателей на перекиси тягой 20 тонн

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Кризис Boeing дает шанс российскому авиапрому

Падение продаж Boeing повышает шансы российского самолета МС-21 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Более полувека Boeing 737 оставался самой продаваемой моделью в мире. И вот настал день, когда на пьедестале его сменила одна из моделей Airbus. На продажи американских самолетов повлияли две авиакатастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Насколько глубоким окажется пике, в которое свалился Boeing, и сможет ли российский авиапром отобрать какую-то долю теряемого американцами рынка? Подробности...
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Зачем Россия «отдавала последнее» союзным республикам

Россию теперь упрекают за помощь национальным республикам Фото: Смоляк Н. П.
В ходе обсуждения законопроекта о виноградарстве и виноделии в Госдуме неожиданно всплыла тема советского прошлого. Речь зашла о том, что в СССР союзные республики развивали во многом за счет России и в ущерб ей. Но, став независимыми государствами, некоторые из них считают, что они либо мало получали от Москвы, либо вообще кормили ее. Современной России стоит извлечь урок из ошибок СССР. Подробности...
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Доверчивых россиян защитят от сотовых мошенников

В любой момент вам может позвонить «социальный инженер» из банды мошенниковФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Кибермошенничество с помощью смартфонов приняло угрожающий характер. Об этом с цифрами и фактами на руках говорят и в МВД, и в Центробанке, и в антихакерских лабораториях. Мошенники звонят в банки, представляясь клиентами, звонят гражданам от имени банков – объем киберкраж исчисляется миллиардами рублей. Можно ли технически остановить эту криминальную волну и что этому мешает? Подробности...
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США вводят санкции против красоты русских женщин

Алина Санько стала очередной жертвой самоизоляции СШАФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Представительница России по вине США потеряла шансы быть признанной главной красавицей планеты. А все из-за особенностей визовой политики, которую ведет Вашингтон. Самое интересное, что это касается не только России – жертвой самоизоляции самой могущественной на планете державы становятся даже ее союзники. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Русским не хватает любви к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
В следующем году население России снова сократится. Проблема в том, что мы себя не любим. А сознание своей ценности мы обретаем, когда соотносим себя с чем-то более важным и ценным, чем мы сами. Подробности...

Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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              В России начали разработку ракетных двигателей на перекиси тягой 20 тонн

              20 ноября 2019, 09:23

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российская частная компания Laros планирует самостоятельно разработать ракетные двигатели на перекиси водорода тягой 20 тонн для своей сверхлегкой орбитальной ракеты-носителя, заявил владелец компании Олег Ларионов.

              «Рассматриваем возможность создания для первой ступени одного двигателя с тягой 20 тонн. Такой двигатель позволил бы получить задел для создания частного носителя более тяжелого класса», – передает ТАСС слова Ларионова.

              Орбитальная ракета компании, как и суборбитальная (испытания которой могут начаться уже в следующем году), получит многоразовую первую ступень. При возвращении на Землю ступень будет садиться на опорах на площадку за счет работы двигателей.

              Ларионов отметил, что «на посадке у перекисных двигателей можно использовать облегченный режим работы – только на разложении перекиси».

              Напомним, в октябре Ларионов сообщил, что Laros разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей (РН) легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода (доля 90%) и авиационного керосина. Первая версия ракеты – Laros РН-1 – будет одноступенчатым суборбитальным носителем с двигателем тягой 500 кг.

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