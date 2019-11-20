В России начали разработку ракетных двигателей на перекиси тягой 20 тонн

Российская частная компания Laros планирует самостоятельно разработать ракетные двигатели на перекиси водорода тягой 20 тонн для своей сверхлегкой орбитальной ракеты-носителя, заявил владелец компании Олег Ларионов.

«Рассматриваем возможность создания для первой ступени одного двигателя с тягой 20 тонн. Такой двигатель позволил бы получить задел для создания частного носителя более тяжелого класса», – передает ТАСС слова Ларионова.

Орбитальная ракета компании, как и суборбитальная (испытания которой могут начаться уже в следующем году), получит многоразовую первую ступень. При возвращении на Землю ступень будет садиться на опорах на площадку за счет работы двигателей.

Ларионов отметил, что «на посадке у перекисных двигателей можно использовать облегченный режим работы – только на разложении перекиси».

Напомним, в октябре Ларионов сообщил, что Laros разрабатывает линейку многоразовых ракет-носителей (РН) легкого класса, которые будут работать на смеси перекиси водорода (доля 90%) и авиационного керосина. Первая версия ракеты – Laros РН-1 – будет одноступенчатым суборбитальным носителем с двигателем тягой 500 кг.

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