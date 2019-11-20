Цены на нефть изменились разнонаправленно после падения во вторник

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром изменяются разнонаправленно после падение во вторник на 2-3% на опасениях по спросу на сырье.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,11% – до 60,84 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,05% – до 55,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на котировки оказывает статистика Американского института нефти. Запасы нефти в США за неделю по 15 ноября поднялись на 6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,4 млн баррелей, дистиллятов – снизились на 2,2 млн баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,4 млн баррелей.