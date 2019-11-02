Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря

В связи с проведением тактических учений с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов в Херсонской области украинские власти закрыли небо и запретили судоходство в северной части Черного моря для проведения стрельб.

По информации «Украинского милитарного портала», запрет действует с 6.00 до 16.00 (с 7.00 до 17.00 мск). Учения проходят с 31 октября по 4 ноября.

Площадь перекрытого района составляет 6 тыс. 323 квадратных километров и охватывает сразу три области – Одесскую, Николаевскую и Херсонскую.

Накануне сообщалось, что украинские военные проводят боевые стрельбы с использованием зенитных ракетных комплексов на полигоне Ягорлык в Херсонской области, граничащей с Крымом.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявлял, что любые военные маневры у границ России вызывают беспокойство Москвы.