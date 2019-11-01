Украина начала учения с «Буками» у границы с Крымом

Украинские военные проводят боевые стрельбы с использованием зенитных ракетных комплексов на полигоне Ягорлык в Херсонской области, граничащей с Крымом, сообщает командование воздушных сил ВС Украины.

К учениям привлечены подразделения зенитных ракетных войск из разных регионов Украины, сообщается на странице Генштаба в Facebook.

«Боевые расчеты уже совершили более двух десятков пусков зенитных управляемых ракет различной дальности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день стрельб на полигоне ракетчики провели более 20 пусков ракет с комплексов С-300ПТ, С-300В1, «Бук М1», С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям.

Тактические учения на полигоне Ягорлык проходят с 31 октября по 4 ноября.

Ранее Украина сообщила о тактических учениях с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Бук М1», С-300ПТ у границы с Крымом.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что любые военные маневры у границ России вызывают беспокойство Москвы.