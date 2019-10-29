Украина устроит стрельбу из «Бука» у границ Крыма

В Херсонской области с 31 октября по 4 ноября пройдут тактические учения с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов, сообщило командование воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На государственном испытательном полигоне «Ягорлык» запланирована боевая стрельба с подразделениями ЗРК «Бук М1», С-300ПТ, а также контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1, сообщается на странице ВС в Facebook.

Воздушные силы ВСУ запланировали провести стрельбы в акватории Черного моря возле побережья Херсонской области.

В районе проведения учений будет закрыто воздушное и морское пространство, о чем были направлены соответствующие предупреждения.

«В целях соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете пребывания на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА», – говорится в сообщении.

Ранее Украина провела учения с американским эсминцем в акватории Черного моря. Американская сторона заявляла, что таким образом хочет продемонстрировать приверженность свободе судоходства и союзникам по НАТО.