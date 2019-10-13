США объяснили цель захода эсминца в Черное море

Командующая шестым флотом ВМС США Лиза Франкетти объяснила, зачем американский эсминец «Портер» зашел в Черное море.

Она заявила, что США таким образом хотят продемонстрировать приверженность свободе судоходства и союзникам по НАТО, передает RT.

Франкетти отметила, что заход является плановым. В 2019 году это уже седьмой визит эсминца США в Черное море.

Действия «Портера» способствуют национальным интересам США в зоне ответственности шестого флота, сказала Франкетти.

Напомним, с российской стороны контроль за действиями корабля США осуществляют фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

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