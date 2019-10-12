Черноморский флот взял на контроль эсминец США в Черном море

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия – противоракетной обороны) «Портер» ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря, сообщили в центре управления обороной России.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший 12 октября с.г. в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО «Портер» ВМС США», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что непосредственный контроль за действиями корабля осуществляют фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».