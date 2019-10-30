Москва отреагировала на учения украинских ракетчиков у границы с Крымом

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко, комментируя учения Украины в Херсонской области, заявил, что любые военные маневры у границ России вызывают беспокойство Москвы.

«Любые учения вблизи нашей территории, вблизи наших границ не могут не вызывать беспокойство. Я думаю, этими вопросами, в первую очередь, занимается наше министерство обороны», – сказал Руденко, передает РИА «Новости».

Тем временем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в комментарии РИА «ФАН», заявила, что Украина стала неоспоримым источником геополитических противоречий, многовластия, риторических вопросов и хронического разочарования народа.

«В то время, как ряд представителей европейского сообщества осознает нарастающие угрозы и призывает Украину к прекращению гражданской войны на Украине, предлагая применить «формулу Штайнмайера», на Украине с 31 октября запланированы масштабные военные учения у берегов Черного моря, к началу которых спешно прилетает генсек НАТО Столтенберг. Все эти противоречивые события происходят на фоне отвода сил и средств на участке Золотое», – заявила она.

При этом, указала сенатор, подчиненные президенту Украины Владимиру Зеленскому ВСУ продолжают регулярные обстрелы мирного населения в ЛНР, а также закрывают морское и воздушное пространство в районе Черного моря и начинают учения с использованием ЗРК «Бук М1».

«Чем отличается Зеленский от Порошенко, почему нарушаются гражданские права простых людей на Украине, которых киевская власть без зазрения совести уведомляет об опасности нахождения вблизи места проведения учений, а также о том, какие действия должны предпринимать мирные жители в случае обнаружения ими или их детьми обломков ракет или БПЛА?» – поинтересовалась Ковитиди.

Она выразила уверенность в том, что рано или поздно власти Украины должны будут ответить на все эти вопросы простым гражданам.

Во вторник пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины сообщил, что тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов Бук М1, С-300ПТ пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом.