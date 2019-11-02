Президент Кубы собрался возродить практику изучения русского языка в стране

Кубинский президент Мигель Диас-Канель намерен вывести на новый уровень практику изучения русского языка в республике, инициатива будет осуществляться с использованием новых технологий, заявил он в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Диас-Канель рассказал, что во время его учебы в университете «на радио была программа по изучению русского языка», которая «шла ежедневно около 7.00 вечера», передает ТАСС.

«Думаю, что эти вещи мы возродим сейчас на новом уровне с использованием новых технологий. Высокий уровень сотрудничества в экономике и политического диалога буквально призывает к большему числу владеющих русским языком», – сказал он.

Президент отметил, что отношения России и Кубы основаны на взаимном уважении, дружбе и солидарности. По его мнению, это «не совсем принятые качества для современного мирового порядка».

Он добавил, что Куба ценит позицию России по защите многополярности в контексте «несомненного желания администрации США навязать миру гегемонию».

Мигель Диас-Канель прибыл в Россию 27 октября с рабочим визитом, первые два дня он провел в Санкт-Петербурге. 29 октября состоялись его встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Диас-Канель 10 октября 2019 года был избран президентом Кубы в соответствии с положениями новой конституции, принятой на референдуме в феврале.

Согласно новому основному закону страны, президент является главой государства, верховным главнокомандующим вооруженными силами и возглавляет Совет национальной обороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Куба опять пошла по пути СССР.