На Украине нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией по газу

После принятия Радой закона о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа, считает глава украинской компании Андрей Коболев.

По словам главы «Нафтогаза», после принятия закона у Киева появились основания «убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС». «Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», – написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

При этом глава «Нафтогаза» признал, что для успеха в переговорах необходимо «еще много чего» сделать, в том числе «принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга».

Закон о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» был принят Верховной радой 31 октября.

В среду «Нафтогаз» объявил о готовности к зиме без транзита российского газа. При этом в сентябре в компании предупреждали, что ряд городов зимой может остаться без отопления.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что на Украине нет никакого реверса газа из ЕС, «это российский газ».

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