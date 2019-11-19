На Западе заявили о выгодной позиции Путина перед саммитом «нормандской четверки»

Для российского лидера Владимира Путина на данный момент складывается благоприятная внешнеполитическая обстановка, в случае, если он «разыграет карты правильно», Украина «упадет ему в руки, как спелое яблоко», уверено швейцарское издание Blick.

Перевод представлен «Иносми.ру».

На текущий момент американский президент Дональд Трамп, как и вся внешняя политика Вашингтона оказались «парализованными» из-за процесса импичмента, отметили в издании.

Вместе с этим неопытный украинский лидер Владимир Зеленский пока не может справиться с насущными проблемами страны, из-за чего в государстве начали сомневаться в правильности геостратегической ориентации Украины.

Встать на сторону России призвал и считавшийся кукловодом Зеленского олигарх Игорь Коломойский. Со временем Зеленский дистанцировался от близких связей с ним.

На грядущем саммите «нормандского формата» 9 декабря Путин может проявить гибкость, отметили авторы материала.

«Утрата значимости Соединенными Штатами Путину как нельзя кстати. Он рассчитывает, что, если 9 декабря ему удастся разыграть свои карты правильно, строптивая Украина упадет ему в руки, как спелое яблоко», – заключили в Blick.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря.