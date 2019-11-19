Адвокат подтвердил попытку самоубийства историка Соколова

Психолого-психиатрическая экспертиза по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, еще не назначена, заявил его адвокат Александр Почуев.

Адвокат подтвердил, что его подзащитный в перерыве между следственными действиями предпринял попытку самоубийства.

«Экспертиза пока не назначена. Полагаю, назначат на следующей неделе. Она будет проходить под охраной в условиях стационара», – передает ТАСС слова адвоката.

Ранее сообщалось, что Соколов во время следственного эксперимента пытался покончить с собой – с него на некоторое время сняли наручники, и он попытался схватить кортик, лежавший на столе.

Инцидент произошел еще 15 ноября. При этом сообщалось, что Соколова привезли на следственный эксперимент в шлеме и бронежилете.

Соколов, как полагает следствие, застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко, после чего расчленил труп и попытался выбросить останки в реку.

Он признался в убийстве и согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору, в ходе которой они оба потеряли контроль, а девушка «превратилась в чудовище».

Сейчас Соколов находится в СИЗО «Кресты».