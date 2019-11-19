Зеленский назвал причину ухода Тимошенко в оппозицию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко перешла в оппозицию из соображений собственной выгоды. Он отметил, что «эпоха договорняков закончилась навсегда».

«Есть очень древняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что видел выступление Тимошенко на телевидении, где она рассказала, как предлагала президенту кандидатов на различные должности – «людей, которые «принесут инвестиции».

«Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда», – написал Зеленский.

«Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», – заключил президент Украины.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 240 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко перед голосованием предупредила, что эта сессионная неделя Верховной рады станет самой трагической в истории Украины, если депутаты одобрят законопроект. После голосования Тимошенко заявила о переходе в оппозицию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД