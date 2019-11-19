В МИД заметили запрос ФРГ на улучшение отношений с Россией

В Германии постепенно приходят к пониманию необходимости налаживания отношений с Москвой, заявил замдиректора третьего европейского департамента МИД Олег Красницкий.

Красницкий, выступая на открытии молодежного форума «Потсдамских встреч», заявил, что «в ФРГ отмечается запрос на улучшение российско-германских отношений», передает ТАСС.

«То, что осознание реальности постепенно приходит к нашим германским партнерам в большой политике, продемонстрировала конструктивная атмосфера состоявшегося летом этого года в Бонне 18-го заседания российско-германского форума общественности «Петербургский диалог». Внимание было уделено роли общественного диалога, столь необходимого для оздоровления отношений России и ЕС», – добавил дипломат.

Он отметил, что Россия и Германия нацелены на дальнейшее развитие молодежного сотрудничества и осознают необходимость избегания его политизации.

«Активисты из России и Германии, представляющие общественные инициативы, понимают важность раскрытия потенциала, взаимодействия, позитивной повестки дня для общественных и гражданских структур наших стран вне привязки к политической конъюнктуре», – подчеркнул Красницкий.

Пятый российско-германский молодежный форум «Потсдамские встречи» проходит 18-19 ноября в Москве. Форум действует под патронатом министров иностранных дел России и Германии и проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Отметим, что ранее глава МИД Германии исключил возможность «особых» отношений с Россией.