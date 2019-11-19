Эксперт оценил размышления Польши о сценариях войны США с Россией

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:13  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

Русский поэт Орлуша предпочитает быть украинцемФото: facebook.com/orlusha
«Счастливое ощущение свободы» – вот главное преимущество украинца перед россиянином. По крайней мере, в это верит российский поэт, пишущий под псевдонимом Орлуша и называющий себя «политическим украинцем». Его высказывания вызвали предсказуемую реакцию в России, но главную нестыковку в своих словах не замечает и сам этот человек. Подробности...
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Грузинская власть прошла проверку Майданом

Иванишвили решил не повторять ошибок Януковича и велел разгонять Майдан дубинкамиФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Очередной «цветной революции» в Грузии не случилось. В минувшие выходные оппозиция сумела взять в кольцо здание парламента, прервав его работу. Но уже в понедельник силы правопорядка с использованием резиновых дубинок и водометов разогнали митингующих. Хотя дипломаты США и Евросоюза и призывали власти Грузии вступить в переговоры с протестующими и отказаться от применения силы. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...

Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

Глеб Простаков, журналист
По исследованиям, большинство жителей Донбасса желают в том или ином качестве интегрироваться в Россию, в составе Украины хотят жить немногим более 5%. А раз так, к чему реинтегрировать эти чуждые новому украинскому самосознанию элементы? Подробности...
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Эксперт оценил размышления Польши о сценариях войны США с Россией

                 19 ноября 2019, 11:06
              Фото: Kacper Pempel/Reuters
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Само появление подобных сценариев – это попытка польских политических фантазеров заявить о себе как о верном сателлите США», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя появление в польской прессе двух вариантов «войны России и США».

              «Право на фантазию никто не отменял, даже в сфере геополитики. Но с тем же успехом можно рисовать войну с лунатиками или марсианами. Это делается, чтобы показать, какая страшная Россия и какие мощные США», – заметил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

              Военный конфликт между Россией и США возможна, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться «относительно масштабная война», она может пройти по двум сценариям, сообщило издание Mysl Polska. Первый сценарий подразумевает проведение американской армией массированной атаки «с использованием всех доступных средств, в том числе водородных и ядерных».

              Второй сценарий подразумевает помещение России в экономическую изоляцию. «Весь арсенал этого вида оружия уже давно запущен», – констатирует польское издание. Оно поясняет: речь идет о санкциях «против влиятельных представителей российской власти», и против российских компаний, действующих на международном уровне – в первую очередь это продажи углеводородов. «Это должно было бы привести к смене политического руководства» России, – считает «Мысль польска». Но, как констатирует сам автор публикации, напротив – Владимир Путин, «действуя в чрезвычайно сложных обстоятельствах, сделал несколько мастерских шахматных ходов» – далее упоминаются воссоединение Крыма с Россией, поддержка Москвой Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, и «политическое и военное проникновение в Сирию, а через нее – на весь Ближний Восток».

              Похоже, что сами поляки осознают всю бредовость первого сценария – прямого ядерного удара, называя его рискованным, и говоря, что Кремль может сохранить возможность «нанести столь же разрушительный ответный удар», отмечает эксперт. США не пойдут на ядерную войну с Россией, потому что Россия имеет возможность в нынешних условиях нанести такой ответный ракетно-ядерный удар, что уничтожит в первую очередь, сателлитов Соединенных Штатов в Восточной Европе, подчеркнул Сивков.

              «Американцы давно изучают вопросы ведения войны с Россией и Китаем на территории третьих стран и воюя при этом очень ограниченно, – рассказал об американских сценариях собеседник. – В этих войнах они рассматривают применение ядерного оружия, но локально. Для поляков такая война будет губительна. Она решит польский вопрос полностью путем уничтожения Польши, потому что на территории этой страны будут развернуты группировки войск. Если Польша будет участвовать в натовской агрессии против России. По ней будут наноситься удары тактическим ядерным оружием России, и Польша прекратит свое существование».

              Ранее в ноябре издание National Interest сообщало, что пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою.

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