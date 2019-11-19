В Польше описали сценарии войны США с Россией

Война между Россией и США возможна, она может пройти по двум сценариям, сообщает издание Mysl Polska.

По версии издания, первый сценарий войны между Россией и США подразумевает проведение американской армией массированной атаки с использованием всех доступных средств, в том числе ядерного оружия. При этом издание отмечает, что данная концепция рискованная, поскольку Кремль может сохранить возможность «нанести столь же разрушительный ответный удар», передает РИА «Новости».

Второй сценарий подразумевает помещение России в экономическую изоляцию, что, по замыслу польского журналиста, должно «привести к смене политического руководства».

Журналист Антоний Конюшевский считает, что вероятность начала боевых действий вполне реальна, поскольку Вашингтону срочно может потребоваться «относительно масштабная война».

Издание отмечает, что России в чрезвычайно сложных обстоятельствах «удалось совершить несколько мастерских шахматных ходов» – добиться успеха в Сирии, наладить отношения с Турцией и Израилем, в то время как Вашингтон «потерпел унизительное поражение на Ближнем Востоке».

Напомним, ранее в ноябре издание National Interest сообщало, что пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД