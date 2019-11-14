В США признали нехватку боевого опыта у американских пилотов

Пилотам ВМС США не хватает навыков, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою, сообщает National Interest.

По словам морского офицера Грэма Скарбро, для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажи истребителя-бомбардировщика F/A-18 должны проводить больше пусков боевых ракет в ходе учений, так как имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт, передает РИА «Новости».

«Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса «воздух-воздух, а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами «воздух-воздух», «воздух-земля» и другими», – сказал Скарбо.

Он добавил, что в случае будущей воны между Россией или Китаем эти недостатки приведут к боевым потерям. Для того, чтобы не допустить такой ситуации, по его мнению, необходимо изменить ситуацию в мирное время.

Напомним, в понедельник издание National Interest писало, что решение США продавать союзникам атомные подводные лодки станет «худшим кошмаром» для России и Китая.

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