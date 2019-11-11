В США назвали «худший кошмар» для России и Китая

Решение США продавать союзникам атомные подводные лодки станет «худшим кошмаром» для России и Китая, пишут американские СМИ.

Как пишет автор материала в The National Interest Гарри Казианис, поставки Австралии нескольких американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), что поможет расширить противодействие Китаю.

По информации издания, Канберра получит подводные лодки, которые предоставят больше возможностей для патрулирования обширных пространств, передает РИА «Новости».

Научный сотрудник Центра независимых исследований Саймон Коуэн заявил, что неправильным является представление о том, что Австралия не должна опираться поддержку иностранных государств. По его словам, страна уже сильно полагается на помощь иностранных военных и зарубежных оборонных компаний.

Напомним, 30 сентября 2016 года гава Пентагона Эштон Картер заявил о готовности потратить миллиарды долларов, дабы преподнести «сюрпризы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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