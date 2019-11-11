В США назвали «худший кошмар» для России и Китая

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Ненависть поляков к «бандеровцам» поставлена под сомнение

Польша сделала выбор между русофобией и ненавистью к украинским националистамФото: Espreso.TV/YouTube
Шансы на экстрадицию в Россию видного украинского националиста Игоря Мазура практически обнулились из-за русофобии польских политиков. Этого деятеля подозревают в преступлениях против человечности в Чечне, однако официальная Варшава готова закрыть глаза даже на собственный кровавый счет к «бандеровцам».  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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              В США назвали «худший кошмар» для России и Китая

              11 ноября 2019, 07:55

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Решение США продавать союзникам атомные подводные лодки станет «худшим кошмаром» для России и Китая, пишут американские СМИ.

              Как пишет автор материала в The National Interest Гарри Казианис, поставки Австралии нескольких американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США и их союзникам усилить свою военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), что поможет расширить противодействие Китаю.

              По информации издания, Канберра получит подводные лодки, которые предоставят больше возможностей для патрулирования обширных пространств, передает РИА «Новости».

              Научный сотрудник Центра независимых исследований Саймон Коуэн заявил, что неправильным является представление о том, что Австралия не должна опираться поддержку иностранных государств. По его словам, страна уже сильно полагается на помощь иностранных военных и зарубежных оборонных компаний.

              Напомним, 30 сентября 2016 года гава Пентагона Эштон Картер заявил о готовности потратить миллиарды долларов, дабы преподнести «сюрпризы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

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