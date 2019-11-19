После отказал от строительства храма скверу в Екатеринбурге вернули «светский» статус

Депутаты думы Екатеринбурга приняли решение вернуть скверу на Октябрьской площади города, где планировалось строить храм Святой Екатерины, статус «территория общего пользования».

«Общим решением депутаты изменили статус земли в сквере у театра Драмы. Теперь это территория общего пользования», – сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Статус земельного участка на Октябрьской площади был изменен с «территории общего пользования» на «зону объектов религиозного назначения» в феврале 2019 года.

Напомним, в мае в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы. Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта.

В связи с этим президент Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей и предложил провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.

В октябре в Екатеринбурге прошел опрос, на котором горожане выбирали место строительства храма. По его итогам был выбран участок бывшего Приборостроительного завода.