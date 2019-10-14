Поддержанное епархией место для храма лидирует в опросе в Екатеринбурге

Площадка в центре Екатеринбурга на месте бывшего приборостроительного завода, которую поддерживает екатеринбургская епархия, лидирует в опросе о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчета голосов жителей четырех из семи районов города, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«Учитывая предварительные данные по четырем районам уральской столицы (Чкаловский, Орджоникидзевский, Ленинский и Октябрьский), итоги голосования выглядят следующим образом: 59,17% проголосовавших выбрали территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17); 37,9% участников опроса отметили участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев», – говорится в сообщении на сайте мэрии Екатеринбурга.

Уточняется, что 2,93% опросных листов горизбирком признал недействительными.

Официальные итоги голосования обещают опубликовать позднее в понедельник.

В воскресенье в Екатеринбурге работал 51 участок, где шел опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. Проголосовать имели право горожане с постоянной регистрацией в уральской столице, достигшие 18-летнего возраста. По данным горизбиркома, на момент закрытия опросных пунктов явка горожан составила 8,98%, всего проголосовали 97 тыс. 472 человека.

Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что явка на голосование в Екатеринбурге очень высока. По его словам, пришло много пассионарной молодежи, «которую оппозиционеры все время хотят записать в свою группу поддержки».