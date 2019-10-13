Эксперт: Явка на опрос по храму в Екатеринбурге многократно превысила необходимый минимум

«Явка очень высокая. Можно отметить, что приходит очень много молодежи, причем такой пассионарной молодежи, которую оппозиционеры все время хотят записать в свою группу поддержки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал проходящий в воскресенье в Екатеринбурге опрос по поводу места строительства храма Святой Екатерины.

«Для того чтобы опрос был признан состоявшимся, нужно обеспечить явку более одного процента граждан, то есть около 11 тысяч человек, а тут мы видим куда более высокую явку – более 90 тысяч, то есть более восьми процентов, и люди продолжают идти», – отметил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, что в воскресенье в Екатеринбурге открылся 51 участок для проведения общегородского опроса о том, где должен быть воздвигнут храм Святой Екатерины. Церковь планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. В мае в Екатеринбурге прошли несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. В ходе нынешнего опроса жители города выбирают между двумя площадками: за Макаровским мостом и на месте бывшего Приборостроительного завода. По данным экзитполов, лидирует второй вариант, который поддержали и власти города.

Заявления некоторых оппозиционеров о том, что на опрос якобы сгоняют жителей, не выдерживают критики, подчеркнул Мартынов. Нелепость таких утверждений опровергается самим фактом явки, куда более высокой, чем та, что требовалась для признания опроса состоявшимся.

«Вопрос важный, резонансный. Напомню, что инициатива президента – спросить самих людей, как им бы хотелось решить этот вопрос», – подчеркнул Мартынов. Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, после чего администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

Формат общегородского опроса показал свою эффективность – что демонстрирует и высокая явка, отметил Мартынов. «В целом у такого рода региональных референдумов, опросов на уровне городов, на уровне поселений, есть большая перспектива. Давно об этом идет речь, но зачастую чиновники на местах игнорируют важность таких инициатив», – полагает эксперт.

Подсчет голосов члены избирательной комиссии начнут в 00.00 14 октября по местному времени. Результаты голосования будут озвучены до вечера понедельника.