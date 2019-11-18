Член Общественного совета при МВД осудил слова главы ОМВД Аргуна о «щелчке предохранителя»

Слова главы ОМВД чеченского Аргуна о «щелчке предохранителя», заменяющем воспитательную беседу, недопустимы, и очень жаль, что их написал человек столь высокого уровня ответственности, заявил газете ВЗГЛЯД Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов, член Общественного совета при МВД России.

Ранее начальник ОМВД чеченского города Аргун Алихан Цакаев выложил на своей странице в Instagram публикацию, в которой изложил собственное видение воспитания населения. На фото изображен пистолет и надпись «щелчок предохранителя на пистолете заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу почти со 100% гарантией меняет взгляды человека на жизнь».

«В Общественном совете при МВД данная публикация не обсуждалась. Лично на мой взгляд, в ней есть совершенно определенная чрезмерность, я бы так сказал. Можно, конечно, еще добавить, что это недопустимо для человека, занимающего столь ответственный пост. Я бы этим ограничился. Человек состоялся, он так думает, это, наверное, вызывает некоторое сожаление», – заявил Пилипенко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что людей, оскорбляющих честь других в интернете, нужно «убивать, сажать и пугать». Позже лидер республики попросил не воспринимать его слова буквально, хотя и добавил, что подобные формулировки объясняются местными обычаями.