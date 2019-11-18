Кадыров объяснил, как Би-би-си извратила его слова об «убийстве» за оскорбления в Сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о некорректности дословного перевода его слов о наказании тех, кто занимается «сплетнями, раздорами» в интернете. Прозвучавшее выражение соответствует чеченским традициям, подчеркнул он.

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату (свод традиционных обычаев у народов Кавказа, Средней Азии и других исповедующих ислам – прим. ВЗГЛЯД) вышло: «Я тебя побью, я тебя убью, я вырву»... Когда ты говоришь, делают прямой перевод… «Вот видите: Кадыров то да се»… Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было – запугивать, ругать», – приводит слова Кадырова «Кавказский узел».

Кадыров отметил, что авторы сюжета «ищут повода для провокаций, цепляются за мелочи и пытаются раздувать до вселенских масштабов». По его словам, пишут такие вещи «человек десять, половина в Европе, два-три, наверное, дома, остальные в других местах».

Речь идет о словах Кадырова, прозвучавших в сюжете телеканала «Грозный» от 14 ноября. Перевод его заявления с чеченского языка опубликовала «Русская служба Би-би-си». Утверждалось, что глава республики якобы призвал «убивать, сажать, пугать» тех, «кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами» в интернете.

В Кремле заявили, что не считают поводом для проверки сообщение Би-би-си о якобы высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что сотрудники Би-би-си знают чеченский язык так же «хорошо», как он – таитянский. Публикацию британской корпорации о выступлении Рамзана Кадырова он назвал клеветой.