Роналду сравнил стадион в Люксембурге с картофельным полем

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду резко высказался о качестве газона на стадионе Жози Бартель в Люксембурге.

Португалия в матче квалификации Евро–2020 обыграла Люксембург со счетом 2:0, пишет Sports.ru.

Роналду заявил, что играть было «сложно», так как газон «больше похож на картофельное поле». Он не понимает, как «это возможно, чтобы команды такого уровня играли на таких плохих полях».

«Очень плохих!» – заявил Роналду, отметив, что «это выглядело не очень хорошо», но футболисты сборной Португалии «сделали свою работу».

Напомним, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о желании увидеть в Брюсселе стадион уровня петербургского стадиона «Газпром-Арена».

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