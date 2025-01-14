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Володин объявил снижение нагрузки на школьников приоритетом Госдумы весной
Володин: Снижение нагрузки на школьников станет одним из приоритетов работы Госдумы весной
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что снижение учебной нагрузки на школьников станет одним из главных вопросов, которым займутся депутаты в весеннюю сессию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии заявил, что снижение нагрузки на школьников будет одним из основных приоритетов в работе депутатов, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что данный вопрос поднимался ранее, и выразил надежду на сотрудничество с правительством для достижения решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ обеспокоена ростом нагрузки на школьников, а также сообщалось, что Госдума планирует в 2025 году рассмотреть вопрос о чрезмерной учебной нагрузке школьников в России.