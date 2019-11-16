Сборная Бельгии по футболу захотела «Газпром-Арену» в Брюсселе

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о желании увидеть в Брюсселе стадион уровня петербургского стадиона «Газпром-Арена».

«Мы обожаем Санкт-Петербург», – приводит его слова ТАСС.

Мартинес отметил, что в Санкт-Петербурге «удивительные стадион и болельщики». Он признался, что сборная Бельгии завидует россиянам и «мечтает, чтобы в Брюсселе был стадион такого же уровня».

Напомним, матч отборочного турнира чемпионата Европы–2020 между сборными России и Бельгии на петербургском стадионе завершился со счетом 1:4.

В 2018 году сборная Бельгии на «Газпром-Арене» обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира.

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