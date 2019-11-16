Футболисты России с крупным счетом проиграли Бельгии

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы–2020 между сборными России и Бельгии завершился поражением россиян.

Матч на петербургском стадионе «Газпром Арена» завершился со счетом 1:4, пишет «Чемпионат».

Счет открыл Торган Азар (Бельгия), затем его брат Эден Азар забил россиянам еще два гола, а Ромелу Лукаку поразил российские ворота в четвертый раз. На 79-й российский защитник Георгий Джикия забил единственный ответный гол.

Напомним, сборная России досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата.

Россия (21 очко) занимает второе место в группе. Бельгийцы стали победителями группы с 27 очками, передает РИА «Новости».

В заключительном туре Россия в гостях сыграет с Сан-Марино.

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