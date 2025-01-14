Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.0 комментариев
Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.0 комментариев
Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.22 комментария
Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.8 комментариев
Издание «Страна.ua» сообщило о появлении военной техники с российскими флагами на одной из улиц в Дарницком районе Киева. На видеозаписи, сопровождающей материал, зафиксирован военный грузовик, вокруг которого стоят люди в форме. Рядом с машиной установлен флаг Российской Федерации, передает Газета.Ru.
Журналисты издания отметили, что по информации из местных пабликов это может быть связано со съемками военного фильма. Однако на представленных кадрах отсутствуют камеры и другое оборудование, характерное для съемочной площадки, что вызывает сомнения относительно правдивости этих предположений.
Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки у мемориала погибшим украинским военным, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей.
Напомним, в Киеве в воскресенье была объявлена воздушная тревога.
Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».
«Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.
Зеленский ответил на предложение Фицо обсудить на границе транзит газа
В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский опубликовал предложение Фицо и написал: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».
Напомним, Фицо предложил Зеленскому провести встречу для обсуждения будущего транзита газа через Украину, учитывая истечение контракта в 2024 году. Он отметил, что встреча может состояться на территории Словакии вблизи границы с Украиной.
Ранее Фицо резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.
Reuters: Украина прекратила добычу угля на шахте под Красноармейском из-за наступления ВС России
Как отмечает Reuters, эта шахта была единственной, где Украина вела добычу коксующегося угля, передает ТАСС. Сейчас добыча остановлена, ведутся работы только на поверхности. Источник агентства сообщил, что проводится эвакуация работников шахты.
По данным агентства, в 2023 году на шахте в Красноармейске было добыто 3,5 млн тонн угля. Закрытие этого объекта может существенно повлиять на производство стали на Украине. Согласно прогнозам украинских сталелитейщиков, из-за остановки добычи угля производство стали в стране может снизиться с 7,6 млн тонн в 2024 году до 2 млн тонн в 2025 году.
Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Также сообщалось, что силы России активизировали огневое воздействие на трассу Красноармейск – Константиновка в ДНР, усилив давление за счет успехов на линии фронта.
Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте
«На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.
Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.
Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в связи с ударом ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.
Сийярто после удара подчеркнул, что газопровод «Турецкий поток» является необходимым для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. Он добавил, что этот транспортный маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства, передает ТАСС.
Министр отметил, что безопасность энергоснабжения непосредственно связана с вопросом суверенитета. «Любые действия, угрожающие безопасности наших поставок энергоносителей, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет», – написал Сийярто.
Напомним, в понедельник киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Министерство обороны сообщило, что силы ПВО России сбили все дроны.
Как сообщает ТАСС, украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что под Красноармейск был переброшен батальон ВСУ, состоящий всего из восьми человек, для поддержки 155-й бригады «Анна Киевская». Бутусов уточнил, что все восемь пехотинцев были распределены по позициям без пополнений, и выразил недоумение по поводу такого состава батальона одной из лучших бригад ВСУ.
Из открытых источников известно, что штатная численность батальона ВСУ должна составлять от 400 до 800 человек. 155-я бригада «Анна Киевская» ранее была подготовлена во Франции, но оказалась в центре скандала из-за массового дезертирства. По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, из бригады дезертировали более 30% личного состава.
С февраля 2022 года на Украине ведется всеобщая мобилизация, которая была ужесточена в мае этого года. Власти сталкиваются с трудностями в комплектовании ВСУ необходимым количеством военнослужащих, несмотря на закон, позволяющий призывать еще сотни тысяч украинцев на службу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, и это совпадает с показателями в еще 14 бригадах, что отметил экс-президент Украины Петр Порошенко. С осени 2024 года на Украине значительно возросло количество военных, оставляющих части и дезертирующих, несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о снижении подобных случаев. Украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.
В своем Telegram-канале он указал, что повреждены два промышленных предприятия. При этом большинство целей были уничтожены средствами ПВО.
По словам главы региона, в Энгельсе в данный момент занимаются ликвидацией пожара на промышленном предприятии.
Бусаргин добавил, что все необходимые меры для устранения последствий происшествия были оперативно предприняты.
Предварительная информация свидетельствует об отсутствии пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани, Калуги, Саратова и Тамбова. Позднее прием и выпуск воздушных судов ограничили в аэропортах Пензы и Ульяновска. В пригороде Казани произошло возгорание газовой цистерны из-за атаки беспилотного летательного аппарата.
Пленные украинские пограничники сообщили о смертях от пьянства и наркомании в ВСУ
На фоне усталости и деморализации среди военнослужащих ВСУ процветает употребление наркотиков и алкоголя, что иногда заканчивается смертельными случаями, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказали украинские пограничники, которые недавно сдались в плен на границе с Белгородской областью. Пленные отмечают, что в условиях отсутствия отдыха и плохого морального состояния употребление запрещенных веществ становится обычным явлением.
Один из пленных, Руслан Задорожный, военнослужащий 1-го пограничного отряда, рассказал о случае, когда его сослуживец выпил спирт или водку и умер во сне. В другом случае, по словам инспектора погранслужбы Александра Бычко, военнослужащие употребляли суррогатный алкоголь и психотропные вещества, что также приводило к летальным исходам. Эти случаи, как отмечают пленные, происходят регулярно, а инструкции и предупреждения не помогают предотвратить трагедии.
По информации источника в силовых структурах России, группа из шести сотрудников государственной пограничной службы Украины сдалась в плен в канун Рождества. Их показания иллюстрируют сложную моральную и психологическую ситуацию, в которой оказались военнослужащие ВСУ на линии фронта.
На прошлой неделе военнослужащая ВСУ Алина Михайлова призвала запретить продажу алкоголя в прифронтовых районах Украины из-за участившихся случаев пьянства среди солдат.
В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 были признаны пригодными к боевым задачам, тогда как остальные были «старыми, больными или алкоголиками», пишет Guardian.
Ранее некоторые украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не были допущены через границу из-за алкогольного опьянения. А прошлый летом батальон украинских войск был уничтожен под Часовым Яром из-за действий нетрезвых командиров.
Салливан в интервью Bloomberg отметил, что этот вопрос является суверенным решением Украины, но подчеркнул, что нехватка живой силы в украинской армии стала серьезной проблемой, передает РИА «Новости».
«В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства, и Украине нужно это решить», – заявил Салливан.
По его словам, нехватка живой силы в ВСУ особенно усилилась за прошлый год, и это является ключевым фактором, влияющим на обсуждение снижения возраста призыва. Он также сообщил, что нынешняя американская администрация уже информировала команду избранного президента США Дональда Трампа об этой проблеме.
Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Украинский военнопленный Николай Попович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом не снижать мобилизационный возраст до 18 лет.
В санкционные списки включены 75 физических и 65 юридических лиц. Санкции, рассчитанные на десять лет, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и остановку экономических и финансовых обязательств.
В санкционный список, помимо НСПК, попала платежная система «Золотая Корона», передает ТАСС.
В дополнение к санкциям Зеленский планирует внести в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытки обойти введенные рестрикции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала». Осенью Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана.
Сенатор Климов: Украинские власти занялись энергетическим терроризмом Турции и Восточной Европы
«Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал сенатор Андрей Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».
Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Киев отказался от транзита газа и вот теперь происходит атака на инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.
По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть. А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей. Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы», – заметил сенатор.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала девятью беспилотниками самолетного типа инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». В ходе отражения налета подразделениями ПВО все аппараты были сбиты, пострадавших нет. В результате падения осколков одного из дронов здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.
Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в ведомстве. Всего в ночь на субботу в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.
Напомним, с начала года Киев прекратил транзит российского газа через свою территорию в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим странам. Европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что приводит к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах, говорил эксперт Игорь Юшков.
На минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.
Байден признал риск развязывания ядерной конфронтации с Россией из-за поддержки Киева Вашингтоном
«У меня было две задачи: объединить мир в защите Украины и избежать войны между двумя ядерными державами. Мы справились с обеими», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
«Нужно делать еще больше. Мы не можем уйти. Мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину, не только в Европе, впервые в Азии», – заявил он. По версии Байдена, «эти страны знают», что события на Украине «имеют значение и для них».
Он заявил, что сейчас Украина «остается свободной и независимой страной с потенциалом для светлого будущего». Байден считает, что «заложил основу» для избранного президента США Дональда Трампа, которая позволит новой администрации и далее оказывать помощь Украине, защищая этот «потенциал».
Напомним, Байден выступает в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе его администрации. А 15 января он выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу для обсуждения вопросов транзита газа, передает ТАСС.
Такое заявление сделал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию премьер-министра. Он отметил, что визит невозможен, несмотря на приглашение Владимира Зеленского.
«Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал он.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на границе со Словакией для обсуждения будущего транзита газа через Украину.
Фицо до этого резко высказался о Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.
В ответ на предложение встретиться Зеленский пригласил Фицо в Киев.
Задержанный агент Украины признался в подготовке отравления сотрудников ОПК в Ярославской области
Задержанный агент Украины признался в подготовке теракта на одном из предприятий ОПК в Ярославской области, передает РИА «Новости».
На видеозаписи мужчина заявил о получении предложения через сеть Telegram совершить теракт с использованием яда. Он согласился на это предложение, планируя отравить сотрудников предприятия.
Злоумышленник также сообщил, что ранее размещал в соцсетях призывы к прекращению спецоперации и уничтожению сотрудников ФСБ и МВД.
На данный момент проводятся следственные действия, которые помогут выяснить возможные связи задержанного с другими участниками зарубежных диверсионных групп.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области с помощью токсичных химикатов, которые подозреваемый планировал ввести через систему вентиляции автомобилей работников.