На создание молодежного интернет-контента собрались выделить 9 млрд рублей

Правительство внесло поправки в проект трехлетнего бюджета, предлагая увеличить субсидии на создание социально значимого интернет-контента, пишут СМИ.

По информации газеты «Коммерсант», в период с 2022 по 2022 годы предлагается выделить 9 млрд руб. «на создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

Согласно поправкам, каждый год на эти цели планируется выделять по 3 млрд рублей.

Объем ежегодной субсидии увеличился на 2,2 млрд рублей по сравнению с прошлой редакцией проекта, где предполагалось выделение 800 млн рублей в год.

В пятницу источники РБК сообщали, что Росмолодежь предложила сделать Институт развития интернета (ИРИ) оператором субсидий на производство социально значимого интернет-контента для молодых россиян. Контент будет ориентирован на людей до 35 лет, государственные средства будут выделять исключительно на создание социально значимого контента, а не политического. Форма контента – видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы.

Генпродюсер онлайн-кинотеатра ivi Давид Кочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что государство решает поддерживать российскую индустрию создания контента в конкуренции за аудиторию с международными игроками. По его словам, в настоящее время это очень важно.

Добавим, что на заседании Совета по русскому языку президент Владимир Путин заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.

В Кремле пояснили, что, говоря о «Википедии», российский лидер имел в виду отсутствие гарантий достоверности размещенной там информации. Подчеркивалось, что о запретах к доступу или ограничениях работы ресурса речи не идет.