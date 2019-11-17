На создание молодежного интернет-контента собрались выделить 9 млрд рублей

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17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
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За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
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Чем страшен для Британии гнев Китая

Старый флаг британской колонии стал одним из символов гонконгского бунтаФото: Bobby Yip/Reuters
Гонконгские «разборки» перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

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              На создание молодежного интернет-контента собрались выделить 9 млрд рублей

              17 ноября 2019, 20:58

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Правительство внесло поправки в проект трехлетнего бюджета, предлагая увеличить субсидии на создание социально значимого интернет-контента, пишут СМИ.

              По информации газеты «Коммерсант», в период с 2022 по 2022 годы предлагается выделить 9 млрд руб. «на создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

              Согласно поправкам, каждый год на эти цели планируется выделять по 3 млрд рублей.

              Объем ежегодной субсидии увеличился на 2,2 млрд рублей по сравнению с прошлой редакцией проекта, где предполагалось выделение 800 млн рублей в год.

              В пятницу источники РБК сообщали, что Росмолодежь предложила сделать Институт развития интернета (ИРИ) оператором субсидий на производство социально значимого интернет-контента для молодых россиян. Контент будет ориентирован на людей до 35 лет, государственные средства будут выделять исключительно на создание социально значимого контента, а не политического. Форма контента – видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы.

              Генпродюсер онлайн-кинотеатра ivi Давид Кочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что государство решает поддерживать российскую индустрию создания контента в конкуренции за аудиторию с международными игроками. По его словам, в настоящее время это очень важно.

              Добавим, что на заседании Совета по русскому языку президент Владимир Путин заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.

              В Кремле пояснили, что, говоря о «Википедии», российский лидер имел в виду отсутствие гарантий достоверности размещенной там информации. Подчеркивалось, что о запретах к доступу или ограничениях работы ресурса речи не идет.


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