В интернет-отрасли оценили появление оператора молодежного контента для Сети

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило – либеральный террор дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...

Зачем и куда разводят войска в Донбассе

Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...

Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

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              В интернет-отрасли оценили появление оператора молодежного контента для Сети

              15 ноября 2019, 16:35

              Текст: Оксана Борисова

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              «Государство решает поддерживать российскую индустрию создания контента в конкуренции за аудиторию с международными игроками. Это очень важно на сегодняшний день», – сказал газете ВЗГЛЯД генпродюсер онлайн-кинотеатра ivi Давид Кочаров. Так он прокомментировал сообщения о том, что Институт развития интернета может получить статус оператора субсидий на производство молодежного интернет-контента.

              «Я считаю это хорошей иницитивой. Конечно, нам хотелось бы, чтобы не просто финансировали создание контента, но и целенаправленно поддерживали российские платформы», – сказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра ivi, бывший директор по маркетингу телеканала СТС Давид Кочаров.

              В пятницу в прессе появились сообщения о том стало, что Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило наделить Институт развития интернета (ИРИ) статусом координационного центра, который будет отвечать за организацию производства социально значимого контента для молодежи. Как сообщил РБК, это следует из письма аппарата правительства в ответ на соответствующее предложение Росмолодежи.

              Наличие такое иницитивы подтвердил изданию источник в ИРИ и собеседник, близкий к администрации президента. Отмечается, что субсидии, предоставляемые государством будут выделяться на производство исключительно социально значимого, а не политического контента. По словам источника, близкого к Кремлю, «это может быть все что угодно - видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы».


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