В интернет-отрасли оценили появление оператора молодежного контента для Сети

«Государство решает поддерживать российскую индустрию создания контента в конкуренции за аудиторию с международными игроками. Это очень важно на сегодняшний день», – сказал газете ВЗГЛЯД генпродюсер онлайн-кинотеатра ivi Давид Кочаров. Так он прокомментировал сообщения о том, что Институт развития интернета может получить статус оператора субсидий на производство молодежного интернет-контента.

«Я считаю это хорошей иницитивой. Конечно, нам хотелось бы, чтобы не просто финансировали создание контента, но и целенаправленно поддерживали российские платформы», – сказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра ivi, бывший директор по маркетингу телеканала СТС Давид Кочаров.

В пятницу в прессе появились сообщения о том стало, что Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило наделить Институт развития интернета (ИРИ) статусом координационного центра, который будет отвечать за организацию производства социально значимого контента для молодежи. Как сообщил РБК, это следует из письма аппарата правительства в ответ на соответствующее предложение Росмолодежи.

Наличие такое иницитивы подтвердил изданию источник в ИРИ и собеседник, близкий к администрации президента. Отмечается, что субсидии, предоставляемые государством будут выделяться на производство исключительно социально значимого, а не политического контента. По словам источника, близкого к Кремлю, «это может быть все что угодно - видео, аудио, веб-сериалы, подкасты, проекты в соцсетях, игры, образовательные программы».