В Калмыкии открылся фестиваль национальной культуры «Внуки Джангара»

В спорткомплексе «Ойрат Арена» в столице Калмыкии в воскресенье стартовал пятый, юбилейный, открытый городской фестиваль калмыцкого героического эпоса «Җаңһрин ачнр» («Внуки Джангара»). Мероприятие проводится под эгидой общественного совета по развитию калмыцкого языка при главе администрации города Элисты в целях возрождения и пропаганды национальной культуры.

В фестивале принимают участие 19 сборных команд общеобразовательных школ и ссузов Элисты. В программе фестиваля представлены состязания по стрельбе из лука, национальной борьбе, игре в «Альчики», шахматы и конкурс сказителей «Келмрч». В концертной программе фестиваля принимают участие ансамбль «Веснушки», студенческий ансамбль КалмГУ «Бумбин орн», представление команд, творческие мастер-классы, пишет tegrk.ru.

Пришедших поболеть за свои команды и всех зрителей в фойе «Ойрат Арены» бесплатно угощали ароматной джомбой и борцогами. Для любителей селфи была подготовлена фотозона.

Почетными гостями мероприятия стали председатель Элистинского городского собрания Николай Орзаев, министр спорта и молодежной политики Дорджи Шикеев, заместитель главы администрации г. Элисты Истя Мушаев, джангарчи из поселка Ики-Бухус Баатр Манджиев, прославленный калмыцкий борец, многократный чемпион республиканских Джангариад по национальным видам спорта Баатр Имеев.

Глава минмолодежи республики Дорджи Шикеев отметил, что у калмыцкой молодежи возрождается интерес к национальной культуре и искусству, родному языку, традициям устного народного творчества и национальным видам спорта. Для многих молодых людей в настоящее время это является важным жизненным ориентиром, своеобразным национальным культурным кодом, подчеркнул министр. По его словам, для старшего поколения калмыков выражение молодежью неравнодушного отношения к своим корням – предмет особой гордости за подрастающее поколение.

«Важность этого мероприятия нельзя недооценить. Здесь соединяются и спортивные состязания, и культурные, в которых участвуют молодежь. Наш замечательный республиканский спорткомплекс «Ойрат Арена» для этого как раз и предназначен. И самое главное, все это основано на героическом эпосе «Джангар», жемчужине мировой культуры, которая вдохновляет своим внутренним содержанием, дает ориентир и старшему поколению, и молодежи», – отметил Шикеев.

Фестиваль завершится торжественной церемонией награждения победителей. Как было объявлено организаторами, главному герою праздника в честь эпоса «Джангар» достанется столь же эпичный приз – конь калмыцкой породы для верховой езды.