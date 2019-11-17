Многодетная мать объяснила, почему разрешает шестилетнему сыну водить на скорости 130 км/ч

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, опубликовавшая в социальных сетях ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час, объяснила, зачем пустила сына за руль.

Женщина заявила радиостанции «Говорит Москва», что допускает сына до управления автомобилем не первый год. «Он у меня уже с четырех лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого», – сказала она.

«От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», – добавила Алтынбаева. Женщина уточнила, что ее никуда не вызывали для объяснения ситуации.

Отметим, что на своей странице во «ВКонтакте» Алтынбаева ранее публиковала объявления о продаже госномеров. «В наличии. ДОРОГО. Оформление. Не марая вашей ПТС. Все вопросы в л.с. По поводу рассрочки не пишите – не отдаем», – говорится в сообщении. Стоимость номеров, согласно объявлению, составляет до 170 тыс. рублей.

Видео под названием «Счастливый сынок!», на котором мальчик управляет автомобилем на скорости 130 км/ч, женщина опубликовала с комментарием: «Я живу, как хочу, ни о чем не жалею, совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить».

Под роликом развернулась бурная дискуссия. Так, на предположение о том, что Алтынбаева «права купила», женщина заявила, что сдала экзамен на вождение с первого раза.

Она также убеждена, что детям не запрещено садиться за руль и управлять автомобилем. «В нем (законе – прим. ВЗГЛЯД) не сказано, что детей сажать за руль нельзя, поэтому в вашем случае лишь корявые понты, что образованный человек со мной общается», – ответила она одному из комментаторов, который напомнил ей об административной ответственности, которое может грозить женщине после публикации такого ролика.

На замечание о том, что видео попало в поле зрения прокуратуры, Алтынбаева заявила: «Мне *** (нецензурный синоним слова «безразлично» – прим. ВЗГЛЯД). Хоть куда передавай. (…) Мне совершенно ***. (…) Пуганая, понял!»

Говоря о потоке гневных комментариев от интернет-пользователей, которых возмутило видео с ребенком за рулем, Алтынбаева заявила, что ей «на всех до фени». «Я знаю, что я хорошая интригантка, скандалистка, любительница шумихи... Слышите, да?» – написала она. Женщина поблагодарила комментаторов за то, что они «поднимают рейтинг» ее страницы.

«Наоборот горжусь тем, что мои дети умеют с легкостью управлять автомобилем, не то что некоторые из вас здесь сидящие. (…) Так что, мерзкие людишки, от которых исходит один негатив, я вам сказать могу так: «Так, как у меня, у вас все равно в жизни не будет, а жизнь моя полна событий, вы даже не представляете еще», – добавила она.

Женщина рассказала также, что воспитывает детей без мужа и чувствует себя счастливой. По информации СМИ, у нее четыре ребенка.

Агина Алтынбаева уже привлекала внимание СМИ своими скандальными выходками. Так, в сентябре обсуждалось видео, на котором она управляет автомобилем, говорит по телефону и кормит младенца, лежащего прямо на руле. Обращали внимание, что женщина начинает движение, когда на светофоре еще горит красный. Впоследствии Алтынбаеву оштрафовали на 5 тыс. 200 рублей.