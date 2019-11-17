Россия согласилась участвовать в разработке турецких истребителей

Россия готова принять участие в разработке турецких истребителей поколения 4++ и пятого поколения, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Что касается разработок перспективных летательных аппаратов, то в настоящее время стороны ведут технические переговоры по самолету поколения 4++, а также первые пробные консультации по пятому поколению», – приводит его слова ТАСС.

Заявление прозвучало в ходе XVI международного авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

Напомним, после того, как США исключили Турцию из программы производства F-35 в связи с приобретением ЗРК С-400 у России, Анкара задумалась о покупке российских истребителей. Турецкие СМИ сообщали, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения о поставках 36 истребителей Су-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключал возможности покупки истребителей у России и подчеркивал, что Анкара не станет спрашивать для этого разрешение у кого-либо.

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