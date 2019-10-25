Появились данные о намерении Турции закупить у России 36 истребителей

Россия и Турция близки к заключению соглашения о поставках истребителей Су-35, пишут турецкие СМИ со ссылкой на источники.

Всего по этому контракту Москва должна передать 36 самолетов Анкаре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Дейли сабах».

По этим данным, страны могут договориться о том, что Турция в будущем станет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов не исключил, что Турция может сделать выбор в пользу российских Су-35 и Су-57.

Напомним, в августе на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском президент Турции интересовался возможностью приобретения Су-57, а также проявил интерес к МиГ-35.