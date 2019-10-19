Борисов не исключил выбора Турцией российской боевой авиации

Вице-премьер России Юрий Борисов не исключил, что Турция может сделать выбор в пользу российской боевой авиации нового поколения.

По словам вице-премьера, «выбор Турции [по вопросу приобретения истребителей] будет основан на многих факторах», в том числе от того, «какие у них взаимоотношения будут дальше с Америкой», передает РИА «Новости».

«Я не исключаю, что они могут посмотреть в сторону российской боевой авиации нового поколения», – заявил Борисов, отвечая на вопрос об интересе турецкой стороны к российским Су-35 и Су-57.

«Интерес был неподдельный во время МАКСа, как вы знаете, представительная делегация была. Но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту современную систему, как на них ни давили», – напомнил представитель российского кабмина.

«Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, ничто исключать нельзя», – добавил Борисов.

Говоря о том, какому именно российскому самолету турецкая сторона сейчас отдает предпочтение, он отметил, что это чисто технический вопрос. Вице-премьер напомнил также, что Су-35 хорошо себя проявил в ходе операции в Сирии.

«Признано, что это один из лучших самолетов поколения 4+. Сегодня многие страны ведут разработки самолетов пятого поколения, вряд ли кому-то возможно будет достичь тех характеристик, которые сегодня имеем мы. Пройдет, конечно, еще какое-то время», – уточнил вице-премьер.

Ранее Борисов заявил о возможности нового контракта на поставку российских ЗРК Турции.

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