Сенатор Джабаров увидел «подвох» в словах Климкина об успехе Путина

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что в словах экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что разведение сил в Донбассе является успехом российского президента Владимира Путина, есть подвох.

Он допустил, что в этих словах «есть подвох». «Я не обольщаюсь в отношении господина Климкина. Будучи министром иностранных дел Украины, он проводил откровенно русофобскую, антироссийскую политику», – передает слова Джабарова RT.

Он добавил, что разведение сил и сторон – это «успех всех стран нормандского формата», в том числе России.

«И конечно, в первую очередь это успех ДНР и ЛНР. А наш президент Владимир Путин открыто выступает за выполнение Минских соглашений и решение всех спорных вопросов мирным путем», – сказал сенатор.

Ранее Климкин заявил, что разведение сил в Донбассе стало успехом Путина.