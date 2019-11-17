Климкин назвал разведение сил в Донбассе успехом Путина

Разведение сил в Донбассе стало успехом главы российского государства Владимира Путина, заявил бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин.

«К сожалению, у него много успехов», – приводит слова Климкина РИА «Новости» со ссылкой на украинский «24 канал».

Бывший министр заявил, что «этот успех нужно еще реализовать», но «символически» он уже достигнут.

По мнению Климкина, «успех заключается в том», что разведение сил в Донбассе осуществляется.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении разведения сил в Донбассе.

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