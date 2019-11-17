Во Франции заявили о пути России к независимости от доллара

Россия находится на пути к независимости от американского доллара, пишет французское издание Les Echos.

Издание отмечает, что процесс дедолларизации экономики России начался в 2014 году, когда возникла напряженность в отношениях с США, передает RT.

Указывается также, что Россия увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС. Также Москве удалось стабилизировать курс рубля после падения в 2018 году на 17%.

Президент России Владимир Путин ранее на этой неделе на саммите стран БРИКС заявил, что российский рубль свободно конвертируется на любые мировые валюты, поэтому его можно активнее использовать для расчетов между членами объединения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия продолжает избавляться от зависимости от доллара.

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