Путин рассказал БРИКС о преимуществах рубля

Российский рубль свободно конвертируется на любые мировые валюты, и с учетом устойчивой в стране макроэкономической ситуации его можно активнее использовать для расчетов между членами БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта – рубль – полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты. Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям», – передает его слова РИА «Новости».

Путин также предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. По мнению российского лидера, это повысило бы вес валют стран объединения в качестве альтернативы в международных расчетах, а также позволило бы избежать рисков и дополнительных затрат при взаимных расчетах.

Ранее стало также известно, что страны БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов друг с другом.