Индия испытала способную нести ядерную боеголовку ракету

Индия успешно провела испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni-II, способной нести ядерный боезаряд, сообщили представители Командования стратегических сил страны.

Ракета была запущена с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса на дальность 2 тыс. километров, передает «Интерфакс».

Отмечается, что ракета поразила учебную цель с высокой точностью.

В настоящее время на вооружении Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. километров, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5 с радиусом действия 5-5,5 тыс. километров.

В июне Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-5, которая способна нести ядерную боеголовку. Сообщалось, что индийские войска скоро получат эту ракету на вооружение.