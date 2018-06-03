Индия успешно испытала способную нести ядерную боеголовку МБР

В воскресенье утром Индия повторно успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5», способную нести ядерную боеголовку, сообщает газета Odisha Sun Times.

Пуск был осуществлен примерно в 9.50 по местному времени (07.20 мск) с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Это уже шестые по счету успешные испытания ракеты, передает РИА «Новости».

Последние успешные испытания проводились 18 января.

Отмечается, что «Агни-5» является ракетой класса «поверхность-поверхность» и дальностью 5 тыс. километров. Впервые она была испытана 25 января 2002 года. На вооружении Индия стоят четыре типа ракет серии «Агни»: «Агни-1» дальностью 700 километров, «Агни-2» – 2 тысячи километров, «Агни-3» и «Агни-4» (2,5 тыс. до 3,5 тыс. километров).

Также разрабатывается ракета «Агни-6» с дальностью до 10 тыс. километров и возможностью пуска с подводной лодки.